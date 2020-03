Striscione ospedale Siena,'restate casa'

(ANSA) - SIENA, 22 MAR - "Noi siamo la vostra salvezza, voi la nostra. Restate a casa". Questo il messaggio scritto su uno striscione preparato dai professionisti della terapia intensiva neurochirurgica dell'ospedale Santa Maria alle Scotte di Siena che è stato appeso tra le finestre del nosocomio che si affacciano verso la città. Un messaggio, spiega una nota, rivolto a tutti i cittadini per ricordare di rispettare le regole, stare a casa, venire in ospedale solo per effettiva necessità ed urgenza, e adottare comportamenti responsabili al fine di contenere il contagio da Coronavirus. I professionisti dell'ospedale aderiscono alla campagna 'Io in ospedale e Tu a casa', per far sentire la loro vicinanza ai cittadini e collaborare, gli uni con gli altri.