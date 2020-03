Pereira, forse rinvio alcuni titoli festival del Maggio

(ANSA) - FIRENZE, 22 MAR - "L'evolversi degli eventi e le decisioni del Governo a proposito della sicurezza, potrebbero far slittare alcuni titoli del Festival del Maggio, programmato dal 23 aprile al 23 luglio, all'autunno; stiamo lavorando alla programmazione della stagione tenendo conto anche di questo". Lo ha detto il sovrintendente della Fondazione del Maggio musicale fiorentino.

In un videomessaggio, registrato davanti al teatro e diffuso oggi attraverso i social, Pereira ha anche spiegato che si è al lavoro per la stagione autunnale del Teatro del Maggio e che, per quanto riguarda il progetto dell'Otello con il maestro Mehta, tra i titoli del Festival, "se non potremo farlo adesso, a causa delle circostanze, sicuramente lo faremo in autunno". "Viviamo da momento a momento - ha detto Pereira -, non sappiamo come sarà lo sviluppo delle prossime 3-4 settimane, ma può naturalmente succedere che il periodo di chiusura potrebbe prorogarsi forse un altro mese in più". "Noi tutti - conclude abbiamo un periodo molto difficile ma siamo molto convinti che possiamo riuscire a breve a essere di nuovo con voi. Non dimenticateci". (ANSA).