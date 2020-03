Covid:punto ascolto Misericordia Firenze

La Misericordia di Firenze ha attivato un servizio di ascolto e orientamento per tutti coloro che in questo periodo si trovano a vivere un disagio psicologico o un problema di altro genere. I fattori di stress a cui le persone possono essere sottoposte in questi giorni sono molti: lo stare sempre in casa, l'ansia per il futuro, la paura del contagio, le difficoltà sul lavoro, le incertezze legate all'evoluzione della malattia. Per usufruire del sostegno e ricevere un aiuto da parte di un professionista psicologo del team volontario si deve telefonare allo 055-212222. Il servizio è attivo dal lunedì al sabato dalle 10 alle 20.