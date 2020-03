Toscana, oltre 2.000 contagiati,72 morti

(ANSA) - FIRENZE, 21 MAR - Supera quota 2000 il numero dei contagiati in Toscana. Così il report della Regione Toscana che segnala 219 casi in più, comunque in calo di circa un centinaio rispetto all'ultimo bollettino (ieri erano stati 311 i nuovi positivi), per un totale complessivo di 2012 pazienti. Tra questi 72 i decessi, 25 in più di ieri, numero più alto registrato in un giorno finora. Tra i pazienti morti l'età è tra i 58 e i 100 anni, persone, precisa la Regione, affette da più patologie. Ancora, crescono anche le guarigioni virali, a oggi 18, mentre sono 17 le guarigioni cliniche. Per quanto riguarda i ricoveri, ad oggi sono in totale 866 di cui 202 in terapia intensiva. Dal monitoraggio giornaliero sono invece 8.203 le persone in isolamento domiciliare.

Dei 2012 tamponi risultati positivi questa è la suddivisione per provincia di segnalazione: 451 Firenze, 181 Pistoia, 111 Prato, 307 Lucca, 256 Massa-Carrara, 211 Pisa, 120 Livorno, 106 Grosseto, 133 Siena, 136 Arezzo.