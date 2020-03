Coronavirus: Marina Abramovic all'Italia, mio cuore con voi

(ANSA) - FIRENZE, 21 MAR - "Italia, ti amo. Il mio cuore è con voi": queste le parole di Marina Abramovic in un video per Palazzo Strozzi a Firenze, inviato come personale contribuito al progetto In Contatto, nuova piattaforma di testi, immagini, video e approfondimenti della Fondazione, nata per creare un nuovo rapporto a distanza con il pubblico.

Protagonista della mostra record The Cleaner a Palazzo Strozzi nel 2018, Marina Abramovic, si spiega, "si unisce ad altri artisti che hanno lavorato con Palazzo Strozzi come Ai Weiwei e Tomas Saraceno per incoraggiare Firenze e l'Italia in questo profondo periodo di emergenza". L'artista serba sottolinea anche come gli italiani stiano dimostrando "grande coraggio e un profondo senso di comunità e umanità" e che la crisi globale del Covid-19 rappresenta un'emergenza ormai globale che deve divenire un'occasione di ripensamento profondo del nostro rapporto con il pianeta: "La coscienza umana deve cambiare, il nostro approccio al mondo e al pianeta deve cambiare", aggiunge.

"Siamo grati a Marina per questa dichiarazione di vicinanza e affetto - commenta Arturo Galansino, direttore generale della Fondazione Palazzo Strozzi -. La sua mostra nel 2018 ha rappresentato un momento unico per Palazzo Strozzi per la sua capacità di coinvolgimento delle persone e per riflettere su concetti come vulnerabilità, empatia e fiducia, che oggi risuonano con forza e assumono un nuovo valore di ispirazione e riflessione". (ANSA).