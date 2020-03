200.000 mascherine a ospedali Toscana

(ANSA) - FIRENZE, 21 MAR - La Regione Toscana consegna oggi alle aziende sanitarie del suo territorio 50mila mascherine certificate Ce, 16mila mascherine Ffp2, e 160mila mascherine in Tnt prodotte secondo le specifiche dettate dalla Regione stessa, per proteggere i sanitari dal contagio del Coronavirus.

"Pensiamo che questo sia un numero sufficiente per dare un periodo di sicurezza importante", ha detto il governatore affermato Enrico Rossi in occasione della consegna all'ospedale di Santa Maria Nuova di Firenze alla quale ha presenziato.

"Continueremo anche nella prossima settimana - ha spiegato Rossi - aumentando la produzione delle 'nostre' mascherine. Vediamo quante ne mancano: è quello che incuriosisce anche noi, vogliamo capire davvero se con una distribuzione di questo tipo ne mancano ancora. Però vogliamo anche vedere bene dove, come, quando, e avere dei responsabili per poter capire con quali criteri avviene la distribuzione, se non ci sono perdite nell'approvvigionamento, se c'è un buon uso".