Giornali online per iscritti biblioteche

(ANSA) - FIRENZE, 18 MAR - Libri ma non solo: anche quotidiani e riviste si possono leggere online per chi è iscritto alle biblioteche di Firenze. Essendo chiuse a causa delle misure di contenimento del Coronavirus il sistema Sdiaf (Sistema documentario integrato dell'area fiorentina) mette a disposizione degli iscritti un portale con funzioni di vera e propria biblioteca digitale, consentendo di accedere via internet, da qualunque luogo e gratuitamente, a quotidiani, riviste, e-book, musica, banche dati, film, immagini, audiolibri, corsi a distanza e così via.

L'iniziativa, si spiega da Palazzo Vecchio, si chiama DigiToscana MediaLibraryOnLine e offre non solo risorse in consultazione, ma gestisce anche il servizio di prestito digitale. I contenuti sono accessibili in streaming o in download: nel primo caso le risorse sono visualizzabili online dallo schermo del computer o del dispositivo mobile, nel secondo si possono scaricare sul proprio pc o sul dispositivo mobile.