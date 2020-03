Coronavirus: Normale, in 300 leggono il Decameron a distanza

(ANSA) - PISA, 16 MAR - Oltre 300 persone 'reclutate' in Italia ma anche all'estero per intraprendere la lettura, naturalmente a distanza, del capolavoro di Giovanni Boccaccio, il Decameron. E' l'iniziativa promossa dalla Scuola Normale di Pisa che si intitola 'L'allegra brigata, lettura collettiva a distanza del Decameron'. Dal 16 marzo fino all'11 maggio ogni giorno, sulla pagina Facebook delle Letture della Normale e sul canale YouTube, saranno pubblicati i video girati da lettori e lettrici, per un totale di circa due novelle al giorno. La pubblicazione seguirà orari fissi (le 11, le 18,30 e talvolta anche le 15), illustrati nel programma generale delle letture.

Le 'Letture della Normale', si ricorda, "sono una lunga tradizione di condivisione e cultura. Ogni anno, gli allievi e le allieve della Normale organizzano una lettura collettiva dedicata a un grande capolavoro della letteratura. L'ultima occasione si è verificata la scorsa estate nel Palazzo della Carovana della Normale a Pisa con gli Idilli e le Operette morali di Leopardi". (ANSA).