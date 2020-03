Coronavirus, Nardella in autoquarantena

(ANSA) - FIRENZE, 7 MAR - Avendo di recente incontrato il segretario del Pd Nicola Zingaretti, risultato positivo al Coronavirus, il sindaco di Firenze Dario Nardella si è posto in autoquarantena volontaria, pur non manifestando sintomi, e rimarrà a casa per 15 giorni. Lo annuncia lo stesso Nardella in un video su instagram assicurando di stare bene. "Rimarrò a casa per 15 giorni per motivi di precauzione - spiega Nardella -.

Sono in contatto con la Asl e non ho sintomi, lavoro da casa per seguire la città. Siamo responsabili della nostra salute e di quella degli altri anche quando stiamo bene. Stiamo combattendo una battaglia difficile ma alla fine ci rialzeremo tutti insieme".