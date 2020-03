Coronavirus: Toscana,stop accesso ospedali se sintomi febbre

(ANSA) - FIRENZE, 4 MAR - Interruzione dell'accesso negli ospedali di tutti i visitatori, pazienti e operatori sanitari con sintomi "simil influenzali"; sospensione del lavoro per tutto il personale sanitario che manifesti tali sintomi "simil influenzali"; e interruzione da domani dell'attività programmata chirurgica quando non sia necessaria, per mettere a disposizione posti letto di terapia intensiva. Sono questi i tre punti della nuova ordinanza, la settima, emanata dal presidente della Toscana Enrico Rossi per la prevenzione, e gestione dell'emergenza da Coronavirus che integra e sostituisce la precedente.(ANSA).