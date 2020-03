160 opere di 85 artisti emergenti in sede Zeffirelli

(ANSA) - FIRENZE, 03 MAR - Circa 160 opere tra dipinti, sculture e installazioni di 85 artisti emergenti sono in mostra nella sala della musica della Fondazione Franco Zeffirelli di Firenze.

La rassegna di arte collettiva, dal titolo 'Moovart Co-Expo Firenze 2020', sarà aperta al pubblico a ingresso libero fino al 18 marzo. Moovart è un progetto ideato e realizzato dalla Fondazione di ricerca scientifica Amedeo Modigliani, in partnership con la Moov Ltd, attiva a livello internazionale per la valorizzazione degli artisti emergenti: prima di arrivare a Firenze lo stesso concept è stato ospitato nella Reggia di Caserta, a Castel dell'ovo a Napoli e alla Riba foundation di Liverpool, in Gran Bretagna. Nel dettaglio, gli artisti emergenti (il più giovane ha 16 anni) hanno realizzato per l'esposizione a Firenze opere di pittura, scultura, fotografia, ceramica, arte orafa e arte digitale che rappresentano un variegato insieme di esperienze a confronto. (ANSA).