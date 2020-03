Musei: 4.000 firme contro chiusura Marini a Pistoia

(ANSA) - PISTOIA, 01 MAR - "Contro la chiusura del Museo Marino Marini di Pistoia abbiamo già raccolto oltre 4.000 firme online". Lo ha detto Marco Leporatti, coordinatore del comitato 'Nessuno tocchi Marino' contro il trasferimento a Firenze delle opere dell'artista pistoiese. Quasi un centinaio di persone si è radunato per protesta stamani davanti al museo di corso Fedi.

Annunciata una prossima manifestazione, sempre a Pistoia, che si terrà il 7 marzo. "Marino Marini è l'identità di Pistoia, è l'ambasciatore più noto nel mondo di Pistoia, questo è un vero e proprio scippo che la Regione Toscana non sarà mai disponibile ad avallare", ha detto l'assessore regionale Federica Fratoni partecipando all'iniziativa. Il presidente del Consiglio Regionale Eugenio Giani, anche lui a Pistoia, ha ricordato che Marini "è uno dei protagonisti del '900 in Toscana e di conseguenza è insopportabile vedere questo portone chiuso. Mi farò carico di sensibilizzare maggiormente le autorità nazionali per trovare una soluzione".(ANSA).