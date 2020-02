Toscana,863 persone in isolamento a casa

(ANSA) - FIRENZE, 27 FEB - In Toscana, per l'emergenza Coronavirus, sono 863 le persone in isolamento domiciliare: "304 prese in carico attraverso il numero dedicato delle Asl, 193 contatti stretti dei casi positivi probabili o confermati, 366 bambini-studenti e loro familiari". Lo rende noto la Regione Toscana. Nella nota diffusa ieri dalla Regione le persone in isolamento domiciliare erano 273.