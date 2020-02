Accompagna figli scuola, muore investito

(ANSA) - FIRENZE, 27 FEB - Travolto da un'auto mentre portava i figli a scuola, un 49enne è morto stamani per le gravi ferite riportate. L'investimento si è verificato poco dopo le 8 ad Abbadia San Salvatore (Siena). Illesi i due figli.

Secondo quanto emerso l'uomo è stato investito dall'auto all'uscita da una curva. Il 49enne è stato subito soccorso da un passante e dal conducente del veicolo, che hanno allertato carabinieri e 118. Trasportato in ospedale, è deceduto poco dopo. In corso i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.