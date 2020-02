Dante: Francesco Pannofino presta nome a sommo poeta

(ANSA) - FIRENZE, 25 FEB - Francesco Pannofino presterà la sua voce al sommo Poeta nel nuovo percorso multimediale che sarà inaugurato il 25 marzo, giornata nazionale dedicata a Alighieri, presso la 'Casa Museo Dante' di Firenze. Nove sale in tutto distribuite lungo i tre piani del Museo e tra queste spicca quella dedicata alla Divina Commedia: uno spazio immersivo con al centro un grande volume aperto e animato da proiezioni, in sottofondo alcuni passi dell'opera letti da Pannofino; poi l'esposizione di una collezione di pregio dei volumi della Commedia in quasi tutte le lingue del mondo, donata al museo dal magistrato e scrittore Giuliano Turone.

Il primo piano sarà dedicato alla conoscenza della vita di Dante, quale uomo pubblico nella Firenze medievale; il secondo racconterà il suo pensiero; l'ultimo piano segnerà il passaggio tra la città antica e quella attuale che aspetta di essere scoperta dal visitatore. I contenuti, in italiano e in inglese, saranno veicolati con l'utilizzo di diverse soluzioni tecnologiche, tutte ispirate alla massima fruibilità e alla comprensione della narrazione. Il nuovo percorso multimediale è stato presentato oggi da Tullia Carlino e Angela Spinella di 'Casa Museo Dante', insieme a Eugenio Giani, presidente del consiglio Regione Toscana, e Adele Magnelli della 'Ett Spa', azienda che ha realizzato il progetto. (ANSA).