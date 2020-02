Toscana: 58 test Covid-19,tutti negativi

(ANSA) - FIRENZE, 24 FEB - Da sabato 22 febbraio a oggi i tre laboratori di virologia e microbiologia delle tre aziende ospedaliero-universitarie di Firenze Careggi, Pisa e Siena hanno fatto 58 test per il coronavirus, risultati tutti negativi. Lo afferma la Regione Toscana in una nota, annunciando che i tre laboratori funzioneranno 24 ore su 24, 7 giorni su 7, e riorganizzeranno il lavoro in base a questi orari, per garantire la continuità del loro operato.