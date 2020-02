Coronavirus: due cinesi in quarantena casa-vacanza Figline

(ANSA) - FIRENZE, 24 FEB - "Sono stata informata dall'assessore regionale alla Sanità, Stefania Saccardi, della presenza di due persone cinesi presso una casa-vacanza nel territorio di Figline. Dalle informazioni ricevute, le due persone sono in buone condizioni di salute e non presentano sintomi. Come da protocollo, sono comunque sottoposti alla quarantena con sorveglianza attiva". Lo afferma il sindaco di Figline-Incisa (Firenze), Giulia Mugnai.(ANSA).