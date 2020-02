Coronavirus: Malagò, nessuna controindicazione per Olimpiadi

(ANSA) - MONTALCINO (SIENA), 22 FEB - "Al momento non c'è alcuna controindicazione. Sono in contatto tutti i giorni con il Comitato organizzatore e non ho ricevuto alcuna comunicazione di altro genere'. Lo ha detto il presidente del Coni, Giovanni Malagò, a proposito del rischio coronavirus che incombe sulle Olimpiadi di Tokyo in programma nella prossima estate. (ANSA).