Siena celebra Federigo Tozzi in centenario morte

(ANSA) - SIENA, 21 FEB - Siena celebra il 'suo' Federigo Tozzi nel centenario della morte con un anno intero di eventi coordinati da un comitato nato ad hoc e che riunisce, oltre al Comune, le principali istituzioni culturali della città.

Il calendario degli appuntamenti dedicato allo scrittore nato a Siena prevede, tra gli altri, la realizzazione di una mostra documentaria con carte autografe, un convegno internazionale, una lectio magistralis sull'ambiente culturale italiano del primo Novecento e un concorso dedicato agli studenti di tutte le scuole e delle Università italiane. Appuntamenti che "dovranno parlare a tutti, non solo agli studiosi, restituendo il fascino di un'opera narrativa di rara potenza", ha detto il sindaco di Siena Luigi De Mossi. La cerimonia di inaugurazione è sabato 21 marzo, a cento anni esatti dalla scomparsa di Tozzi, nella Sala del Mappamondo del Palazzo pubblico di Siena, e prevede un dialogo tra il romanziere Antonio Moresco e il critico Romano Luperini. Nel pomeriggio, al Teatro dei Rinnovati, la rappresentazione del dramma 'Adele o le rose' (testo di Attilio Lolini dall'incompiuto romanzo di Tozzi, regia di Giuliano Lenzi). "Il nostro programma non è finalizzato a celebrare una gloria locale, ma mira a cogliere la tensione innovatrice dell'opera di Tozzi scrittore e a promuoverne la conoscenza tra i giovani e nel grande pubblico", ha spiegato il presidente del Comitato Roberto Barzanti. Tra gli appuntamenti più rilevanti dell'anno dedicato allo scrittore, la mostra 'L'ombra della giovinezza. Immagini per Federigo Tozzi', che vedrà esposte, insieme alle carte autografe e alle prime edizioni conservate nell'Archivio contemporaneo 'A. Bonsanti' del Gabinetto Vieusseux di Firenze e nell'archivio di famiglia curato da Silvia Tozzi, nipote dell'autore, anche opere di scultori e pittori a lui legati come Patrizio Fracassi e Lorenzo Viani. Ci sarà poi il convegno internazionale 'Federigo Tozzi cento anni dopo: l'interpretazione, le carte, le traduzioni' (3-5 novembre), organizzato dai due atenei Senesi in collaborazione col Comune. (ANSA).