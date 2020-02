Premi: la longlist del Gregor von Rezzori

(ANSA) - ROMA, 20 FEB - E' stata annuncia la longlist per la sezione narrativa straniera e traduzione del Premio Gregor von Rezzori - Città di Firenze, appuntamento centrale del Festival degli Scrittori, che si svolgerà a Firenze dal 25 al 28 maggio.

La cerimonia di premiazione della quattordicesima edizione sarà il 28 maggio alle 18.30 nella Sala d'Armi, in Palazzo Vecchio a Firenze.

La giuria, presieduta da Ernesto Ferrero, è composta: da Beatrice Monti della Corte, Andrea Bajani, Andrea Landolfi, Alberto Manguel, Maylis de Kerangal e Edmund White.

Questa la longlist: Virginie Despentes con 'Trilogia della città di Parigi' (Bompiani), traduzione di Tiziana Lo Porto); Rodrigo Fresán con 'La parte inventata ' (Liberaria) traduzione di Giula Zavagna; Rawi Hage con 'Il gioco di De Niro' (Playground) traduzione di Anna Tagliavini ; Khaled Khalifa con 'Morire ė un mestiere difficile' (Bompiani), traduzione di Maria Avino); Philippe Lançon con 'La traversata' (Edizioni e/o), traduzione di Alberto Bracci Testasecca); Ottessa Moshfegh, 'Il mio anno di riposo e di oblio' (Feltrinelli), traduzione di Gioia Guerzoni; Péter Nádas con 'Storie parallele' (Bompiani), traduzione di Laura Sgarioto); Andrés Neuman con 'Frattura' (Einaudi), traduzione di Federica Niola; Richard Powers con 'Il sussurro del mondo' (La Nave di Teseo), traduzione di Licia Vighi e Samanta Schweblin con 'Kentuki' (Sur), traduzione di Maria Nicola.

Il Festival degli Scrittori è ideato dalla Fondazione Santa Maddalena, che quest'anno compie vent'anni ed è presieduta da Beatrice Monti della Corte che l'ha istituita nel 2000 presso la propria abitazione a Donnini nel Valdarno, in cui si era trasferita nel 1967 con il marito Gregor von Rezzori, scrittore mitteleuropeo, autore di romanzi e memorie.

Il Festival è sostenuto dal Comune di Firenze, promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, dal Gabinetto G.P.

Vieusseux e si avvale della collaborazione del Centro per il libro e la lettura del MiBACT. (ANSA).