Firenze, Comune consegna 5.000 borracce

(ANSA) - FIRENZE, 17 FEB - Il Comune di Firenze ha consegnato parte delle circa 5.000 borracce di acciaio acquistate dalla direzione ambiente di Palazzo Vecchio per i dipendenti comunali.

Nella seduta odierna del Consiglio il sindaco Dario Nardella ha consegnato le borracce ai consiglieri, mentre l'assessore all'ambiente Cecilia Del Re e l'assessore al personale Alessandro Martini le hanno distribuite ai dipendenti della direzione del Consiglio. Le borracce sono targate 'Firenze plastic free' e permetteranno di avere 500.000 bottigliette all'anno in meno in circolo nell'ambiente. "Un gesto per dare il buon esempio e migliorare la nostra capacità di ridurre la plastica monouso - ha detto Nardella -.

Firenze ha già dimostrato la sensibilità in tal senso anche nel tessuto imprenditoriale, a cominciare dalla grande distribuzione. Siamo all'opera anche con le società di servizi pubblici locali che operano attorno all'amministrazione comunale per sensibilizzare sempre di più su questo tema".