Fiorentina: Commisso "preoccupato ma fiducioso"

(ANSA) - FIRENZE, 12 FEB - "Sono preoccupato ogni giorno ma anche fiducioso" per la Fiorentina. La squadra viola "salirà in classifica". Lo ha detto il presidente della Fiorentina Rocco Commisso, a Palazzo Panciatichi per una lectio magistralis sulla sua storia di successo di italiano approdato negli Stati Uniti.

Il patron viola ha annunciato che sarà presente "a Genova", poi ripartirà per l'America. (ANSA).