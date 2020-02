A Firenze un milione corse per Mobike

(ANSA) - FIRENZE, 12 FEB - Continua il successo di Mobike a Firenze: in base ai dati del 2019 gli iscritti in città al servizio di bike sharing hanno superato la quota di 300mila e nell'arco dell'anno le corse totali sono arrivate a più di un milione con un taglio di oltre 300 tonnellate sulle emissioni di Co2. "Questi dati - ha sottolineato l'assessore comunale alla mobilità Stefano Giorgetti - dimostrano quanto sia stata lungimirante la scelta di introdurre questo servizio, molto apprezzato dai cittadini, facilmente accessibile e a zero emissioni e che ha dato un contributo importante alla riduzione dell'inquinamento soprattutto nelle zone del centro. Si tratta di un servizio da abbinare ad altre forme di mobilità sostenibile e a impatto zero per quanto riguarda lo smog che stiamo sviluppando: mi riferisco alla tramvia ma anche ai bandi per introdurre le bicicletta a pedalata assistita".