Fiorentina: Club verso dietrofront su nuovo stadio

(ANSA) - FIRENZE, 11 FEB - ''Mentre valutiamo se partecipare alla gara per l'area Mercafir sentiamo il dovere di dire, con umiltà ma con chiarezza, che qualora il processo in corso non si svolgesse secondo tempi certi e con costi ragionevoli, la nostra volontà di portare avanti tale progetto svanirebbe velocemente.

Nel frattempo, continueremo a considerare le altre opzioni a nostra disposizione, tra cui - con grande rammarico - anche quella di non costruire un nuovo stadio''. Ad annunciarlo la Fiorentina di Rocco Commisso attraverso una nota ufficiale.

