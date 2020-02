Foibe: danneggiate targhe Marina Carrara

(ANSA)- MASSA (MASSA CARRARA), 9 FEB - Danneggiate, la notte scorsa, due targhe di marmo che all' interno dell' ex campo profughi di Marina di Carrara (Massa Carrara) sono intitolate alle Foibe e all' esodo delle popolazioni giuliano dalmata.

L'atto vandalico è stato denunciato dal presidente del Consiglio comunale di Massa Stefano Benedetti. "Sono stato avvisato del fatto da alcuni amici che stavano recandosi alla vicina chiesa per una messa dedicata agli italiani che hanno subito il genocidio dei partigiani slavi di Tito - spiega Benedetti -.

Sono arrivato all'interno del campo, dopo aver richiesto l' intervento dei carabinieri, ed insieme a loro abbiamo recuperato i quattro angoli di marmo spaccati nell' intento non riuscito di distruggere le due targhe. Questo episodio dimostra che esiste ancora odio e rancore contro gli italiani e soprattutto contro le iniziative di ricordo verso una delle giornate più buie della nostra storia".