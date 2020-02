Calcio: Genoa; Agudelo non pagato? Accuse respinte

(ANSA) - GÉNOVA, 04 FEB - Genoa nel mirino per un presunto mancato pagamento di un giocatore arrivato dall'estero. A formulare l'accusa è il presidente dell'Atletico Huila, che la scorsa estate ha ceduto Kevin Agudelo ai rossoblù. Parlando ad una radio locale Fernando Perdomo, numero uno del club colombiano, ha accusato la società del presidente Enrico Preziosi di non aver pagato due rate, una delle quali però in scadenza il 31 luglio 2020, e di aver disatteso gli accordi in merito ad una percentuale legata ad un eventuale trasferimento del giocatore che nel frattempo è stato ceduto nel mercato di gennaio dal Genoa alla Fiorentina. Perdomo sarebbe così pronto attraverso il suo club a denunciare il Genoa alla Fifa.

Ma le accuse in arrivo dalla Colombia non trovano riscontro in casa rossoblù e difficilmente l'Atletico potrà adire a vie legali visto che la pratica di frazionare i diritti sportivi del cartellino di un giocatore è vietata dall'Uefa.

Inoltre fonti vicine al Genoa sottolineano come il Grifone al momento di acquisire la licenza per l'iscrizione al campionato sia risultato in regola con tutti i parametri, compresi i pagamenti esteri, ammettendo solo un "piccolo ritardo" avvenuto per la rata di ottobre mentre c'è sorpresa per la seconda rata visto che scadrà il 31 luglio 2020. Al momento del contratto, il giocatore fu acquistato ad agosto 2019, il Genoa su richiesta del club colombiano, agevolò la pratica per l'anticipo del credito da parte della banca proprio a favore dell'Atletico.

