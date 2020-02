Calcio: Zeman, in Italia donne di solito stanno in cucina

(ANSA) - FIRENZE, 03 FEB - "Vediamo se il calcio femminile riuscirà a fare un passo in avanti, è un problema anche di cultura, di solito in Italia le donne stanno in cucina: non so se questo è grave, certo è che i maschi devono mangiare...". Lo ha detto Zdenek Zeman, parlando a margine della cerimonia di premiazione della Panchina d'Oro oggi al centro tecnico federale di Coverciano.

"Certamente - ha spiegato il tecnico boemo - il calcio femminile oggi è in grande sviluppo in Italia, ho visto la partecipazione dell'anno scorso al Mondiale. Speriamo vada sempre più avanti. In Italia c'è il problema del calcio maschile, le donne venivano sempre dietro nel calcio". (ANSA).