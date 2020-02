Commisso 'da ex juventino andiamo a vincere in Europa..'

(ANSA) - ROMA, 02 FEB - "Da ex tifoso juventino dico: 'andiamo...andate a vincere in Europa, e lasciate a noi qualcosa in Italia, che avete gia' vinto tutto". Tra ironia e sarcasmo, Rocco Commisso fa appello alla sua antica e mai nascosta passione bianconera per fare auguri speciali alla rivale di oggi, con la quale ha ingaggiato un duro duello verbale a distanza sull'arbitraggio. "Se puo' vincere la Champions? Non lo so, io tifo Fiorentina", ha aggiunto il presidente della Fiorentina, ospite di '90° minuto'.

Poi Commisso ha commentato la moviola degli episodi contestati. "La caduta di Pjanic? E' simulazione. Quella di Ronaldo non data? Il nostro difensore non lo abbraccia, per me non c'e'. Il primo rigore c'e', con le nuove regole quel mani e' da punire...". E a chi si diceva convinto che su Bentancur il secondo rigore fischiato potesse esserci, ha replicato: "Ma quale rigore, non scherziamo..." (ANSA).