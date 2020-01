Calcio: Fiorentina; Duncan è ufficiale, via Ranieri

La Fiorentina ha ufficializzato l'acquisto del centrocampista Alfred Duncan, 26 anni, dal Sassuolo: il giocatore arriva in prestito con obbligo di riscatto, un'operazione da complessivi 16 milioni di euro, mentre per lo stesso giocatore è pronto un contratto di 4 anni.

Intanto è ufficiale anche la cessione, in prestito fino a giugno, del giovane difensore Luca Ranieri all'Ascoli, in serie B.

Queste sono ore decisive anche per altre due trattative che la Fiorentina sta portando avanti dopo gli acquisti di questi giorni, compreso quello del difensore brasiliano Igor, in arrivo dal Sassuolo, per circa 7 milioni e atteso già oggi a Firenze per aggregarsi alla squadra: il club viola attende una risposta da Domenico Criscito per cui c'è già un accordo con il Genoa, e sta definendo l'acquisto dal Verona, per luglio, del centrocampista marocchino con passaporto olandese Amrabat.

