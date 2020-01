Pedone investito a Pistoia, muore

(ANSA) - PISTOIA, 30 GEN - Incidente stradale mortale, stamani in via Bonellina a Pistoia. La vittima è una donna di 67 anni, residente nella zona, investita da un'auto mentre attraversava la strada per gettare la spazzatura. Alla guida della vettura una donna di 44 anni. Sul posto il 118 ha inviato l'auto medica e un'ambulanza della Misericordia di Pistoia ma i soccorsi sono stati vani. I rilievi dell'incidente sono stati effettuati dalla polizia municipale.