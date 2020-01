Fiorentina: Castrovilli rassicura "Solo un grande spavento"

(ANSA) - ROMA, 26 GEN - Dopo aver trascorso la notte in ospedale, Gaetano Castrovilli ha voluto stamani rassicurare tutti tramite i canali social: "Ragazzi grazie per i tanti messaggi che mi state inviando in queste ore. È stato solo un grande spavento, presto tornerò in campo. Grazie allo staff sanitario per il supporto", ha scritto su Instagram il centrocampista viola che ieri aveva dovuto abbandonare il campo a metà del secondo tempo per uno stato confusionale.

Castrovilli, aveva fatto sapere la Fiorentina in un comunicato a tarda notte, "è stato costretto ad abbandonare il campo a causa di uno stato di disorientamento occorso durante la gara contro il Genoa, a seguito di un traumatismo non rilevato durante le fasi di gioco. Si prevede il suo rientro a casa nella giornata di domenica". (ANSA).