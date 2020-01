Carnevale Viareggio, carro con Greta

(ANSA) - FIRENZE, 24 GEN - Greta Thumberg nei panni di Dorothy nella favola del Mago di Oz, il premier Giuseppe Conte nel carro 'Quei grandi geni di…' e il calciatore Cristiano Ronaldo raffigurato come un moderno Frankestein: saranno i nuovi protagonisti del Carnevale di Viareggio (Lucca). L'edizione 2020, in programma da 1 al 25 febbraio e dedicata quest'anno alle 'Generazioni', è stata presentata a Firenze. Tra i personaggi politici tornano Matteo Salvini nei panni di un barista che serve l'amaro 'Marenegro' e Donald Trump protagonista della 'Populist art'. Tra i temi trattati dai carri anche il no alle corride, l'impegno per un amore senza discriminazioni, la minaccia dell'ignoranza, l'avanzata economica della Cina, la tutela dei bambini e i disastri ambientali.