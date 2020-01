Morto durante controllo:gip,indagare agenti e sanitari

(ANSA) - FIRENZE, 23 GEN - Indagare per omicidio colposo i cinque poliziotti, il medico e l'infermiera intervenuti al money transfer di Empoli (Firenze) dove il 16 gennaio 2019, durante un controllo della polizia per un uomo che dava in escandescenze, morì Arafet Arfaoui, tunisino di 31 anni. Lo ha indicato il gip Gianluca Mancuso nell'ordinanza con cui ordina al pm titolare dell'inchiesta di eseguire indagini suppletive sull'episodio. Il giudice ha accolto l'istanza di opposizione all'archiviazione presentata dalla moglie della vittima.(ANSA).