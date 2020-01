Sorpassa in curva fila auto, via patente

(ANSA) - SIENA, 22 GEN - In prossimità di un tornante, non ci ha pensato due volte e ha effettuato un sorpasso in curva superando una colonna di auto. Per questo la polizia stradale di Siena ha ritirato la patente a un automobilista. E' accaduto a San Gimignano (Siena) mentre lui, un 33enne di Empoli (Firenze) residente a Certaldo (Firenze), stava guidando la sua auto sulla Sr 429 della Valdelsa. L'uomo è stato inseguito e fermato dalla polstrada, che gli ha ritirato la patente e tolto 15 punti. Il 33enne, che alla richiesta di spiegazioni ha detto di non essersi accorto del divieto di sorpasso, dovrà pure pagare una multa di quasi 300 euro per la velocità eccessiva e rischia la sospensione della patente fino a tre mesi. Nel corso dell'attività di controllo, effettuata dalla questura e dalla stradale di Siena, con il supporto di un elicottero dell'8/o reparto volo della polizia di stato giunto da Firenze, sono stati controllati in totale 42 veicoli e due mezzi pesanti,identificate 45 persone. Cinque le infrazioni contestate.