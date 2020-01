Conte, Firenze ospiti museo lingua

(ANSA) - FIRENZE, 21 GEN - Firenze potrebbe ospitare "un Museo che celebri e insegni la storia dell'italiano che, come ogni lingua, è lo specchio della società che la parla e, al contempo, tesoro depositato dalle generazioni che, prima di noi, l'hanno parlata: essa è veramente un'eredità". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte intervenendo alla cerimonia d'apertura dell'anno accademico dell'Ateneo fiorentino. "So che il ministro Franceschini ne ha parlato col sindaco Nardella, siamo convinti di questa scelta", ha aggiunto.

Conte ha detto di voler far propria l'istanza di un gruppo di studiosi che "domandano da qualche tempo la creazione di un Museo della lingua italiana: grande, ricco e tecnologico. Penso che la sede migliore sia proprio Firenze". Conte ha espresso l'auspicio che "la proposta del Museo della lingua trovi accoglienza presso tutte le istituzioni che possono sostenerla e che il settecentesimo genetliaco" dell'Ateneo di Firenze, che cade nel 2021, "si saldi con la celebrazione della nostra lingua come bene comune".