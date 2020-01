Fiorentina, 2000 tifosi per allenamento

(ANSA) - FIRENZE, 20 GEN - Oltre duemila tifosi sono accorsi al Franchi per assistere all'allenamento della Fiorentina: la società e il tecnico Giuseppe Iachini hanno deciso di aprire lo stadio al pubblico per la prima sessione di lavoro della settimana dopo l'importante successo ottenuto sabato sera a Napoli. Un successo che ha riportato fiducia ed entusiasmo in tutto l'ambiente oltre ad aver dato una scossa alla classifica.

Cori e applausi per l'allenatore, per Chiesa, Castrovilli e tutta la squadra. Tra i dirigenti presenti il dg Joe Barone e il ds Daniele Pradè.