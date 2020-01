Mosaico di Andreina, docufilm su Tv2000

(ANSA) - AREZZO, 19 GEN - Martedì 21 gennaio alle 19,30 su Tv2000, canale 28 del digitale terrestre, in onda il docufilm sul Mosaico di Andreina intitolato 'Le tessere della solidarietà', parte di una nuova serie televisiva 'Pensati con il cuore - storie per il bene comune', realizzato a cura della Fondazione 'Il cuore si scioglie' prodotto da Berta Film e Radical Plans. E così da Indicatore, alle porte di Arezzo, fino al piccolo schermo per testimoniare la più grande opera d'Europa di questo genere in corso di realizzazione e ideata dall'artista Andreina Giorgia Carpenito, dedicata alla 'Visione di Ezechiele'. Il docufilm è la prima tappa del ricco calendario previsto per il 2020. Da quest'anno tutti, nel mondo, potranno diventare amici e sostenitori del Mosaico di Andreina ed essere sempre informati in real time attraverso il nuovo sito web, www.ilmosaicodiandreina.org, donato da un'amica del Mosaico.

Ognuno da ogni parte del mondo, potrà essere e diventare una tessera attiva del Mosaico.