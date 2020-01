Inquinamento e tumori, indaga pm Pistoia

(ANSA) - PISTOIA, 17 GEN - La procura di Pistoia ha aperto un'indagine sull'inquinamento dei pozzi da polivinilcloruro (pvc), agente cancerogeno riconosciuto come tale dall'Oms agli inizi degli anni '70, e sulla possibile correlazione con l'insorgenza a Casalguidi paese di 6.500 abitanti, nel Pistoiese, di otto casi di sarcoma dei tessuti molli.

L'indagine parte dalla presentazione, a Palazzo di Giustizia, di due recenti e diversi esposti. Gli inquirenti cercheranno, attraverso le indagini, di rispondere a due quesiti: come si è verificato l'inquinamento dei pozzi, situati nella porzione tra via del Redolone e Ponte Stella, e se c'è una relazione diretta tra questo inquinamento e i casi di sarcoma diagnosticati. Sulla questione dell'allarmante crescita di tumori rari nella zona, l'Asl Toscana Centro ha avviato da mesi un'indagine epidemiologica.