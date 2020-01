75 anni ANSA, prefetto di Firenze in visita alla redazione

(ANSA) - FIRENZE, 14 GEN - "Il vero tema oggi è quello della coesione sociale, e l'informazione gioca un ruolo determinante", e "l'ANSA rappresenta la certificazione e l'affidabilità dell'informazione" con "notizie tempestive, concrete e affidabili per l'interlocutore". Lo ha detto il prefetto di Firenze Laura Lega in occasione della sua visita alla redazione fiorentina dell'agenzia giornalistica per i 75 anni dell'ANSA che il 15 gennaio 1945 iniziò le sue trasmissioni.

Il prefetto ha voluto ricordare come l'opinione pubblica si formi "anche sull'informazione che gli viene data" sottolineando come "quello che si racconta e come lo si racconta è in grado di orientare l'adesione ad alcuni principi dello Stato".(ANSA).