Perseguita ex e tenta entrare casa lei

(ANSA) - SAN GIOVANNI VALDARNO (AREZZO), 11 GEN - Dopo aver perseguitato l' ex moglie cerca di introdursi nella casa della donna ma viene fermato da un secondo ex marito della stessa e dall'ex cognato e malmenato. L'uomo inoltre è stato denunciato per stalking. E'accaduto a San Giovanni Valdarno (Arezzo).

L'uomo, un operaio trentenne, già noto alle forze dell'ordine, aveva, secondo gli accertamenti dei carabinieri, perseguitato la sua ex moglie fino a quando non ha cercato, qualche giorno fa, di introdursi nell'abitazione della stessa. Qui si è trovato coinvolto finendo in una zuffa con un altro ex marito della donna ed il fratello, i quali lo hanno preso e malmenato.