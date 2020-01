Commisso fan Nannini, le dà maglia Viola

(ANSA) - FIRENZE, 10 GEN - Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso e Giancarlo Antognoni si sono presentati a sorpresa allo stadio Franchi di Firenze dove stava per svolgersi la presentazione del concerto di Gianna Nannini (30 maggio) per donare alla rocker una maglia viola speciale con stampati nella parte posteriore il cognome Nannini e il numero 1. "Gianna Nannini è una campionessa della musica Italiana - ha esordito Commisso - Quando lei era bambina io negli Usa ho fatto la prima discoteca italo-americana e ho portato tanti cantanti italiani.

Oggi non ho più la discoteca e non posso invitare Gianna a suonare, ma la porteremo qui all'Artemio Franchi e se potrò, verrò appositamente dall'America per sentirla". "Sono da sempre una tifosa della Fiorentina - ha spiegato Nannini - Mio padre era amico di Artemio Franchi e questo per me è un ulteriore legame. Commisso è anche un musicista e lo voglio invitare a salire sul palco e a fare un pezzo con me. Ho visto che suona la fisarmonica, potremo fare un pezzo 'voce e presidente'".