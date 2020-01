Investita da scooter, muore anziana

(ANSA) - FIRENZE, 08 GEN - Una donna di 80 anni è morta dopo essere stata investita da uno scooter mentre attraversava la strada a Firenze in via Canova. Secondo quanto appreso, l'anziana sarebbe deceduta sul posto per le gravi ferite riportate. Sul posto per i rilievi è intervenuta la polizia municipale.

La strada è stata chiusa al traffico.