Pitti Uomo: Brioni celebra 75 anni di alta sartoria

(ANSA) - FIRENZE, 07 GEN - La maison di alta sartoria maschile Brioni celebra il suo 75/o anniversario a Pitti Uomo,con un evento speciale di moda e musica a Palazzo Gerini a Firenze, che vuole ricordare la prima sfilata di una linea maschile proprio a Palazzo Pitti, 68 anni fa, nell'iconica Sala Bianca, culla del made in Italy. Facendo ritorno a Firenze, Brioni ripercorre una delle tappe principali della sua storia guardando al futuro con la lussuosa collezione per l'autunno/inverno 2020 disegnata dal direttore creativo della maison dal 2017, il designer austriaco Norbert Stumpfl, un passato da Lanvin, da Balenciaga e da Vuitton, presentata in sei sale del palazzo patrizio, ma addosso a 23 musicisti internazionali, in una performance quindi che unisce moda e musica: cappotti perfetti e valzer, giacche preziose e note di Debussy, vestiti da gentleman e violini Stradivary originali.

Brioni continua ad estendere i propri codici sartoriali rimanendo fedele alle origini. Radici romane, anche se l'azienda e' nata e continua a rimanere a Penne, in Abruzzo, e un'attitudine nonchalant, leggermente distratta. Del resto Brioni ha sempre firmato i vestiti del piu' celebre agente segreto del mondo, James Bond, alias 007. I nuovi vestiti sono realizzati in materiali ricercati, come il prezioso cappotto in cachemire albino in color naturale, morbido al tatto fino a sembrare vivo, tagli precisi e punti invisibili. 'Tutto e' fatto a mano in azienda - rivela lo stilista - abbiamo mille impiegati e alcuni cuciono a mano anche bendati'. Gli uomini Brioni indossano blazer impeccabili in lane gessate realizzate con filo che 'per cento grammi si estende fino a 250 metri di lunghezza', ricorda Stumpfl. Oppure blazer in pelle di cervo dipinto a mano portato sopra al dolcevita blu. Si avvolgono in cappotti in twill di lana, vivono la notte sfoggiando giacche in jacquard realizzati su telai veneziani secolari, abbinano camicie da lavoro a ricercati pantaloni in seta. Il formale si contamina con un tocco di informale, conferendogli un lustro di formalita'. (ANSA).