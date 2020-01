Incendio brucia isola ecologica Camaiore

(ANSA) - LIDO DI CAMAIORE (LUCCA), 6 GEN - La notte scorsa è andata a fuoco l'isola ecologica automatizzata di piazza Abba a Lido di Camaiore (Lucca), gestita da Ersu, l'azienda che si occupa della raccolta dei rifiuti. Lo rende noto il Comune di Camaiore aggiungendo che sono intervenuti i vigili del fuoco per lo spegnimento. I danni sono purtroppo ingenti e al momento non è possibile stabilire con certezza i tempi di ripristino dell'area di raccolta. L'azienda ha presentato denuncia contro ignoti. Sull'episodio indagano i carabinieri: secondo primi accertamenti il fuoco non è di origine dolosa e sembra che le fiamme siano partite dall'interno, forse da materiali conferiti nei contenitori per la raccolta differenziata.