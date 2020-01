Pitti Uomo: al via tra Jil Sander, Pilati e Brioni

(ANSA) - ROMA, 04 GEN - L'edizione n. 97 di Pitti Uomo, in programma a Firenze dal 7 al 10 gennaio, si colora di progetti speciali, come il tema dei saloni invernali, firmato dall'art director Angelo Figus e per il set design da Alessandro Moradei, che parla di bandiere (Show Your flags at Pitti), tra le quali quella di Pitti Immagine, immortalata nello scatto di Franco Pagetti. Ospiti della nuova edizione della rassegna griffe prestigiose come la maison tedesca Jil Sander, disegnata da Lucie e Luke Meier, che in qualità di guest designer presenterà la nuova collezione con un evento speciale. Special Guest sarà invece lo stilista Stefano Pilati, con la sua label indipendente Random Identities. Il brand unisex Telfar sarà lo Special Project. Il fondatore del marchio nato a New York nel 2005, Telfar Clemens, presenterà il suo concetto di moda fluida e simplex (simple + complex). Brioni celebrerà 75 anni dalla nascita con un evento curato da Olivier Saillard, nel quale sfilerà la nuova collezione e sarà ricordata la storia del marchio nato a Penne che debutto' nella Sala Bianca di Palazzo Pitti nel 1952. Tra le ricorrenze anche quella di Blauer Usa che celebrerà i 20 anni del gruppo FGF Industry, a cui fa capo il marchio, presentando in Dogana Human Landscapes, mostra fotografica a cura di Felice Limosani, che vedrà protagoniste le foto di James Mollison, un viaggio on the road negli Usa realizzato dal fotografo britannico, in mostra dal 7 al 10 gennaio. Il brand francese Chevignon celebrerà 40 anni con una sfilata in scena il 7 gennaio allo Spazio Alcatraz della Stazione Leopolda. Woolrich festeggerà 190 anni con The Ultimate Woolrich Experience installazione alla Dogana in tre ambienti, dove sarà presentata la prima Woolrich Arctic Capsule, tributo all'evoluzione del capo icona del marchio l'Arctic Parka. Sergio Tacchini presenterà una retrospettiva e la nuova collezione nata con la nuova proprietà e firmata dal nuovo direttore creativo Dao-Yi Chow. Chiara Boni lancia la sua prima collezione maschile, Trailblazer, in scena nella sua nuova Boutique di Firenze, una capsule di 4 must-have dall'approccio sostenibile.

