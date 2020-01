Morto in casa a Grosseto, cane lo veglia

(ANSA) - GROSSETO, 3 GEN - Un uomo di 35 anni è stato trovato morto nel suo appartamento a Grosseto. Secondo le prime ipotesi si tratterebbe di un malore. A scoprirlo sono stati i vigili del fuoco allertati da amici e colleghi dell'uomo, un barista, che da due giorni non rispondeva al telefono. Prima di poter entrare all'interno dell'abitazione è stato necessario l'intervento di un veterinario per sedare un cane, in forte stato di agitazione, che vegliava il padrone morto. Sul posto anche i carabinieri e il 118 che ne ha constatato il decesso.