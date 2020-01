Morta Riotorto,esperimento con manichino

(ANSA) - RIOTORTO (LIVORNO), 3 GEN - E' durato tutto il giorno l'esperimento giudiziale in incidente probatorio, chiesto dalla procura di Livorno, per fare delle prove di trasporto del cadavere di Simonetta Gaggioli, la 76/enne ritrovata cadavere in un fosso a Riotorto in estate e per cui sono indagati per omicidio e occultamento di cadavere figlio e nuora della donna, una funzionaria in pensione della Regione. Secondo quanto appreso nei test è stato usato un manichino dello stesso peso di Simonetta Gaggioli per simulare come il cadavere possa esser stato eventualmente trasportato dalla casa di Riotorto, dove il pm ipotizza che l'ex funzionaria sia morta, al punto del ritrovamento, un fosso vicino all'Aurelia. "Si è trattato della verifica di un'ipotesi investigativa, era necessario farla. Per quanto ci riguarda, la prova ha avuto un esito non negativo", ha commentato l'avvocato difensore Francesco Nardini. Nella perizia il manichino è stato movimentato con varie modalità di azione in base alle ipotesi elaborate dagli inquirenti.