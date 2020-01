Capodanno, rissa a Firenze, 3 arresti

(ANSA) - FIRENZE, 1 GEN - Violenta rissa la notte di Capodanno in piazza della Signoria a Firenze. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, allertati dalla polizia municipale, che hanno trovato un gruppo di persone, 4/5, che si stavano picchiando all'angolo tra via delle Farine e piazza della Signoria e che alla vista dei militari hanno tentato di fuggire.

I carabinieri hanno bloccato e arrestato per rissa tre persone, e denunciato una quarta. I tre arrestati, di età compresa tra i 18 e 19 anni, sono un italiano e un kosovaro residenti nel Trevigiano ed un etiope residente a Livorno.