Betori,non farsi vincere paura terremoto

(ANSA) - BARBERINO DEL MUGELLO (FIRENZE), 25 DIC - Della "parola di speranza" che porta la nascita di Gesù "abbiamo particolare bisogno in questa terra del Mugello, segnata dal terremoto. Il timore segna ancora i nostri cuori, e questo è naturale, ma non dobbiamo lasciarci vincere dalla paura". Lo ha detto il cardinale Giuseppe Betori, arcivescovo di Firenze, nell'omelia della messa della notte di Natale che ha voluto celebrare a Barberino del Mugello, comune più colpito. Inagibile la chiesa di S.Silvestro, la funzione si è tenuta in una gremita palestra: circa un migliaio i presenti tra abitanti, i tanti volontari lodati dallo stesso cardinale e paragonati ai pastori che portarono i doni a Gesù nella grotta di Betlemme i sindaci e i sacerdoti come don Stefano Livi, parroco di S.Silvestro.