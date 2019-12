Calcio: Fiorentina; Montella dirige ultimo allenamento 2019

(ANSA) - FIRENZE, 21 DIC - All'indomani del 4-1 subito contro la Roma che con ogni probabilità gli costerà la panchina, Vincenzo Montella si è recato stamani al centro sportivo, come da programma, per dirigere l'allenamento, l'ultimo del 2019 prima delle vacanze natalizie della squadra. Tutti presenti, in un clima comunque da smobilitazione, oltre che di delusione per i risultati di questi mesi che hanno catapultato i viola nelle zone basse della classifica. La dirigenza sta valutando i possibili candidati a sostituire Montella, la cui permanenza alla guida della Fiorentina è ormai definitivamente in bilico.

